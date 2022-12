Tsihhanovskaja nõuniku hinnangul kardavad Putin ja Lukašenko proteste

Tsihhanovskaja nõunik Franak Vjatšorka ütles telekanali Freedom eetris, et Venemaa ja Valgevene liidrid kardavad proteste.

«Nüüd on neil väga ohtlik saata Valgevene vägesid Ukrainasse, sest sealne ühiskond seda ei toeta ning see toob kaasa eliidi lõhenemise, uued protestid ja massilise deserteerumise. See loob tohutu pingekolde. Eriti Venemaa pole sellest huvitatud,» selgitas Vjatšorka.