Päästeamet: nädalavahetus möödus traagilisemate tuleõnnetusteta

24. detsembril kell 23.10 teatati häirekeskusele, et Tallinnas Vene tänaval asuvas hotellis on teisel korrusel suits. Selgus, et ühes numbritoas oli kummutile järelevalveta põlema jäetud küünal, mis lõpuni põledes kummutipealse süütas. Õnneks saadi tulekahjule kiiresti jaole ning põleng kaugemale ei levinud. Päästjad tuulutasid korruse. Tuletame meelde, et küünal tuleb enne süütamist asetada kindlale mittesüttivast materjalist alusele ning seda ei tohi kunagi jätta järelevalveta põlema!