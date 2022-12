Zelenskõi sõnul on olukord Donbassi rindel raske

«Bahmut, Kremennaja ja teised Donbassi piirkonnad nõuavad praegu maksimaalset jõudu ja keskendumist. Olukord on seal raske ja valus. Okupandid kulutavad ära kõik nende käsutuses olevad ressursid – ja need on märkimisväärsed ressursid, et vähemalt midagi seal välja pigistada ja mingeidki edusamme teha,» kirjeldas president.