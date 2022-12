Zelenskõi pidas järgmise aasta energiavarustuse teemalise koosoleku

Zelenskõi tõi välja, et jõululaupäeval ja jõulude ajal õnnestus inimestele energiat juurde anda, mille eest tänas energeetikuid.

«Tänaõhtuse seisuga on Ukraina erinevates piirkondades katkestuste tõttu ajutiselt vooluta umbes 9 miljonit inimest. Kuid katkestuste arv ja kestus vähenevad ikka tasapisi,» rõhutas Zelenskõi.

«Pidasime täna erinõupidamise energeetika ja infrastruktuuri olukorra teemadel. Valmistume järgmiseks aastaks ja mitte ainult talvekuudeks. On ohte, mis tuleb kõrvaldada. On samme, mis tuleb astuda. Ja riik võtab need kindlasti ette,» lubas riigipea.