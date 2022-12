Mida arvavad konkurendid EKRE riigikaitseplaanidest?

Teisipäeval riigikogu valimisteks oma riigikaitseprogrammi avalikustanud EKRE peab vajalikuks suurendada ajateenistuse mahtu 4500 kutsealuseni ja sõjaaja kaitseväge vähemalt 55 000 meheni, millele lisandub 40 000-meheline täiendusreserv. Eesti kaitsevägi on sel aastal avaldanud soovi õpetada välja veel 10 000 reservväelast, millega kaitseväe sõjaaja koosseis tõuseks 36 000ni.

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) nentis, et kuigi ühel päeval, mil peaks olema vajadus Eestit kaitsta, oleks küllap ka EKRE püstitatud eesmärgiks Eestil valmidus olemas, siis hetkel tasub neid arve võtta siiski pelgalt valimiseelse ületrumpamisena, mis ei haaku sellega, mida kaitsevägi on planeerinud ning mis on Eesti võime sõdureid välja õpetada, relvastada ning seejärel õppekogunemistele kutsuda.