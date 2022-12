Öösel peeti Mustamäel kinni relvataolise esemega paugutaja

Kella ühe paiku öösel laekus politseile väljakutse Mustamäe teele, kus parasjagu koeraga jalutanud naine nägi meest, kes sooritas relvataolisest esemest neli lasku kortermaja suunas. Kõrgeima prioriteediga väljakutsele reageerisid patrullid kiiresti suurte jõududega ning õige pea peeti sündmuskohal kinni 52-aastane mees, kelle juurest leiti tulirelvaga äravahetamiseni sarnane stardipüstol. Pärast kinnipidamist selgus veel, et mees on kriminaalhooldaja juurde mitteilmumise tõttu vangla poolt tagaotsitav.

«Relva või relvana kasutatava muu esemega avalikus kohas ähvardamise eest võib karistusena järgneda kuni viieaastane vangistus. Lihtsalt nalja tegemise või tähelepanu võitmise eesmärgil toime pandud teo eest on see üsna karm hind. Selline mõtlematu tegu võib teo toimepanija edasisele elule jätta pöördumatult kahjuliku pitseri ning seetõttu tasuks enne tõsiselt järele mõelda, kas see on sellist hinda väärt,» lisas Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eve Soostar.