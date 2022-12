Zelenskõi kutsus ukrainlasi üles üksteist toetama

«Mis iganes juhtub ja mis iganes on teie südames - toetage üksteist. Olge kindlad,» toonitas riigipea.

Zelenskõi kutsus ukrainlasi ühtlasi üles leidma aega, et läheduses viibivatele inimestele häid sõnu öelda.

«Isegi kui need pole lähedased inimesed. Leia võimalus ja hetk tänada tehtud töö eest. Kiitus selle või selle vaeva eest, hoolimise eest. Kui tead, et inimene ootab poega või tütart sõjast, siis pane tähele ja aita. Kallista oma perekonda sagedamini ja räägi sõpradele sagedamini, kui palju sa neid hindad. Toetage sagedamini kolleege, tänage sagedamini vanemaid, rõõmustage sagedamini lapsi. Ja ära unusta helistada, kui lähedased ootavad, et lihtsalt kuulda sinu häält,» rääkis president.