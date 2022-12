VÄLKVIDEO ⟩ Poliitikud: mõnikord võib poliitiline tahe varjutada õigusselguse

Riigikogu liikmed Eduard Odinets (SDE) ja Siim Kiisler (Parempoolsed) rääkisid Postimehe otsesaates, et teinekord võib poliitiline tahe seadus läbis suruda olla nii suur, et ei panda enam tähele, et kas otsustatu on ka juriidiliselt pädev. Just nii juhtus peretoetustega, mille president riigikogule tagasi saatis.