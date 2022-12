Oudekki Loone järelehüüdes Savisaarele: aitäh, et Sa olid

«Aitäh Sulle, Edgar Savisaar, et Sa olid. Aitäh, et Sa uskusid võimatu võimalikkusse ja olid alati valmis uusi mõtteid rakendama. Aitäh Sulle nende kõigi põnevate vestluste eest nii Hundisilmal kui ka mujal: alati maailma asjadest huvitatud, alati asju mitme nurga alt kaaluv, mitte kunagi mitte midagi enesestmõistetavaks pidav ja teiste arvamusi pimedalt järele kordav,» märkis aastal 2016 erakonna peasekretäri ametit pidandu Loone.

Ta jätkas: «Aitäh selle eest, et Sa püüdsid Eestit alati teha paremaks kui ta on, ning ära muretse - Sinu ideed kõnnivad meie jalgadel edasi, meie, kes me nende loomises osalised oleme olnud, neid edasi arendanud, nendesse usume. Ükskord me võidame niikuinii!»