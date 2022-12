Kaja Kallas: Edgar Savisaar oli särava mõistusega poliitik ja suur isiksus

«Mul endal ei avanenud võimalust temaga poliitikas olles Eesti oleviku- ja tulevikuküsimuste üle diskuteerida, sest olime poliitikas samal ajal vaid mõned aastad ning töö meid toona kokku ei viinud – tema oli siis Tallinna linnapea, mina esimest korda Riigikogu liige. Kui meid ühendab see, et teame mõlemad omast kogemusest peaministri ameti muresid ja valusid,» kirjeldas Kallas.

«Kord aastas taasiseseisvumispäeva eel on ilusaks tavaks, et ametis olev peaminister kutsub kõik senised Eesti peaministrid Stenbocki majja lõunale. Sel suvel oli meie ringis ka Edgar. Arutasime omavahel kõik koos Eesti elu ja maailma sündmuste üle ning kõik nentisid, et igal peaministril on omad proovikivid, kuid kõik jääb kord selja taha,» märkis peaminister.