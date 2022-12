Teedel püsib jätkuvalt libeduse oht

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves ilm. Lääne poolt liigub vihmasadu ida suunas ja õhtu poole muutub sadu alates Kesk-Eestist lörtsiks. Ida-Virumaal on oodata ka lund ja tuisku. Teetemperatuur on üle Eesti 0 kraadi lähedal ja õhutemperatuur vaikselt Läänest alates tõuseb plusspoolele.