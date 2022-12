GALERII JA VIDEO ⟩ Linnapea kodutute jõulupuul: kui suudame üksteist aidata, siis saame hakkama

Oleviste Hoolekande juhatuse liige, riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) vaatas põgusalt ajalukku ja tuletas meelde, et sellist suuremat üritust on nüüdseks tehtud 21 aastat, aga see ei ole ainult üks üritus aastas. «Algusaastatel me tegelikult osalesime koos Tallinna linnaga erinevates kodututele suunatud aitamistöödes. Meil on Oleviste Hoolekanne selleks moodustatud, sest mitte kõik ei saa eluga samas tempos kaasa joosta,» nentis Solman.

Kui üldjoontes on abivajajate hulk tema hinnangul püsivalt ühesugune, siis majanduskriiside aeg toob lainetusena puudustkannatavaid inimesi siiski juurde. Viimaseks näiteks peab Solman koroonakriisiga kaasnevaid tagasilööke meie majandusele. «Meil olid majanduspiirangud, me ei saanud ka inimesi kirikusse kutsuda ning neile kontserti pakkuda,» selgitas ta ja jätkas: «Siis inimesed ütlesid, tulles toidupaki järele, et nad tegelikult tahaksid väga jõulumuusikat kuulata. Inimene on ikkagi sotsiaalne olend, ta tahab teist inimest, sest me keegi ei taha olla üksinda – eriti jõulu ajal.»

Ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (KE) on seda meelt, et avades kaaskodanikele oma südame, saab palju ära teha. «Selliseid üritusi on väga vaja. See on see abi, mida inimesed tunnevad nii emotsionaalselt, kui saavad ka reaalselt kätte. See on ka vajalik signaal ühiskonnale, et vaatamata raskematele aegadele on alati inimestel nii palju ressurssi – emotsionaalset ressurssi – selleks, et teisi toetada ja aidata,» selgitas Kõlvart. Samas tõdeb ta, et neid, kes omal jõul hakkama ei saa, on viimasel ajal palju juurde tulnud. «Kahjuks näeme igapäevaselt, et abivajajate hulk on kasvanud. Kõikide Tallinna linnaosade sotsiaalosakonnad signaliseerivad meile ning seetõttu oleme järgmise aasta eelarves rohkem vahendeid ette näinud selleks, et inimesi toetada,» selgitas linnapea.