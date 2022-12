Põhja-Korea tulistas taas välja kolm raketti

Sõjalised pinged Korea poolsaarel on sel aastal järsult tõusnud, kuna Põhja-Korea on läbi viinud enneolematult palju relvakatsetusi. Muu hulgas lasi Põhja-Korea eelmisel kuul välja oma kõigi aegade kõige kaasaegsema mandritevahelise ballistilise raketi. Samuti on naabrite seas palju ärevust tekitanud Põhja-Korea viimase aja ettevõtmised droonidega.