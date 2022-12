OTSEPILT ⟩ Vabaduse väljak täitub valguskiirtega

Linnaosa vanema sõnul saab südaööl näha esmakordselt valgusetendust, mis on loodud spetsiaalselt aastavahetuse kontserdi jaoks. «Ilutulestik tekitab nii saastet, valgus- kui ka helireostust ning ebamugavusi paljudele inimestele ja nende neljajalgsetele sõpradele. Usun, et suurejooneline valgusetendus pakub inimestele vähemalt sama palju silmailu ja emotsioone kui ilutulestik. Suurim väärtus peitub selles, et oleme säästnud loomi, inimesi ja keskkonda - just nagu 2023. aasta Euroopa rohelisele pealinnale kohane,» ütles Haukanõmm.