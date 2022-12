2023. aasta looduses - haruldane lind, tavaline puu ja teised tegijad

Keldriöölane on üks vähestest liblikaliikidest, kes Eestis talvituvad valmikuna. Talvitumiskohtadeks on koopad, keldrite laed ja seinad, kaevurakked. Röövikud toituvad põdrakanepil, pajudel jm. Valmikud on pikaealised, võivad elada kauem kui aasta.

2023. aasta puu on harilik mänd (Pinus sylvestris) - männiliste sugukonda männi perekonda kuuluv okaspuu, kõige levinum männiliik. Ta kuulub kaheokkaliste mändide hulka (alamperekond Pinus).

Mänd talub hästi äärmuslikke kasvutingimusi, kuid on samas valgusnõudlik. Selle puitu hinnatakse heade mehaaniliste omaduste tõttu kõrgelt.

Harilik mänd on Eesti ainus looduslik männiliik ja ühtlasi levinuim puu Eesti metsades.

2023. aasta sammal on roheline hiidkupar. Tasavägises võistluses aasta sambla tiitlile tuli selgi aastal liisku heita. Kaks liiki - kohev udesammal ja roheline hiidkupar - kogusid kumbki 23 häält.

Kolmandaks jäi napilt harilik helvik (21 häält), tüviksammal kogus 18 häält ja harilik raunik 9. Kokku osales hääletusel 94 samblasõpra.

Perekonnaimetuse alusel võiks arvata, et tegu on suure samblaga. Tegelikult rohelise hiidkupra narmasjate lehtedega paari millimeetri kõrguseid võsusid palja silmaga peaaegu ei näegi. Kui ta aeg-ajalt samblamaailas tõesti suuri eoskupraid (kuni 2 cm pikad) ei moodustaks, jääks see tilluke vanades metsades esinev lehtsammal üldse märkamata.

Rohelise hiidkupra esmaleiust Eestis on möödas juba 100 aastat (esmaleid 1922. aastal Ruhnust), kuid kuni selle sajandi alguseni teatigi teda kasvamas vaid vähestes kohtades Eesti saartel. Ta kuulub Euroopa Loodusdirektiiviga kaitstavate liikide hulka ning see on suurendanud ka tema leviku- ja ökoloogiauuringuid üle Euroopa.

2023. aasta muld on leetunud muld, kuulutati välja Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetooli ning Mullateaduse Seltsi korraldusel toimunud traditsioonilisel mullapäeval detsembri alguses.

Metsas on leetunud muld viljakas ja seda eelkõige okaspuude kasvuks.

Muld on levinud terves Eestis. Kokku moodustab see mullatüüp viis protsenti Eestimaa muldadest ning 3,8 protsenti kogu põllumaast. Peamised levikualad on Lõuna-Eesti lubjavaesel moreenil Võru-, Valga- ja Põlvamaal, samuti Põhja-Kõrvemaal, Kunda ümbruses, Edela-Saaremaal ja Lääne-Hiiumaal.