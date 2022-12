GALERII ⟩ Vaata, milline aastavahetuse möll toimub Vabaduse väljakul

«Üle mitme aasta saame Vabaduse väljakul nautida taas suurejoonelist kontserti, mis on viimasel kahel aastal piirangute tõttu ära jäänud. Tänavu saame pakkuda inimestele traditsioonilist pidu, mis on alati olnud väga rahvarohke, kus kõlab Eesti parimate artistide muusika ning selle koosmõjus on peopaigas suurepärane atmosfäär,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.