Zelenskõi: Ukraina võitleb Venemaa sissetungi vastu kuni võiduni

«Ma tahan teile kõigile öelda: ukrainlased, te olete uskumatud! Vaadake, mida me oleme teinud ja mida me teeme!» rääkis riigipea.

«Suures sõjas pole pisiasju. Ei ole mittevajalikke. Igaüks meist on võitleja. Igaüks meist on rinne. Igaüks meist on kaitse alus. Me võitleme ühe meeskonnana – kogu riik, kõik meie oblastid. Imetlen teid kõiki. Tahan tänada kõiki võitmatuid Ukraina regioone,» rääkis Zelenskõi.