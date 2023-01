Uusaastaöö oli vägivallarohke

«Uusaastaöö oli väga vägivallarohke. Enamiku juhtumite puhul on ühine iseloomustav tegur alkohol, mistõttu on olukord mingil hetkel muutunud selliseks, kus sõnadega enam erimeelsusi ei lahendata, appi võeti rusikad ja muu,» rääkis Trei.

Kurb näide selle kohta on täna varahommikust, kui teatati politseile, et Tapal asuvast korterist on leitud vägivallatundemärkidega 54-aastase mehe surnukeha. Sündmuskohal peeti kinni 58-aastane alkoholijoobes mees.