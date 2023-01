Ratas uusaastakõnes: koos peame leidma viisi, kuidas takistused komistama ei paneks

Ta lisas, et alanud aastal olgu eesmärk leida tarkust ja üksmeelt muuta ühiskond tugevamaks ja ühtehoidvamaks, et me oleks piisavalt toeks neile, kes tunnevad nende kriisidega kaasnevat negatiivset mõju järjest enam ja paraku väga valusalt.

Ratas märkis, et elukalliduse tingimustes on inimeste igapäevaelu põimunud üha tihedamalt toimetulekuraskustega ning elektrist ja küttepuudest on ootamatult kujunenud luksuskaup, mis on valusalt kärpinud mitte ainult perede heaolu, vaid ka ettevõtete konkurentsivõimet. Ühes hinnarekordeid purustavate energiahindadega kasvasid tema sõnul hinnad ka poelettidel, viies inflatsiooni Eestis euroala kõrgeimaks.

«Need ei ole laused, mida keegi meist soovinuks aastal 2022 kuulata. Need ei ole ka laused, mida tahame kuulda alanud aastal. Mõistan, et teineteisele head uut aastat soovides ei ole me tegelikult kindlad, kas see ikka saab olema hea aasta. Aga ma tahan loota, et me pingutame ning teeme tööd nii palju kui võimalik, et 2023. aasta oleks pöördekoht,» ütles ta. «Et me vaataks sellele aastale kunagi tagasi ja mõtleks helgelt – siit alates läks minul, minu perel, minu riigil ja rahval paremaks. Sel aastal algas Ukrainas rahu, vaikisid kahurid ning võitis õiglus ja valgus. Võitis väiksem suuremat. Võitis inimkond.»