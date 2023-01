Suri pianist, muusikakriitik ja klaveriõpikute koostaja Leelo Kõlar

«95 aasta jooksul elas ta täiesti uskumatut elu – kohati väga keerulise elu ja ikka pea püsti, otsides kvaliteeti nii interpeedi / kalverikunstniku, õpetaja kui ka emana. Kui on aeg, siis on aeg minna sinna, kus on ees nii minu isa Guido Targo (1926–2008), kui ka Erich Kõlar (Ele, Kaja ja Paabu isa, kes lahkus samuti just äsja (1924 – 23. dets 2022)) ... ja kindlasti on neil seal koos lõbus olla. Sest nad oskasid rõõmustada ja elu nautida täiega, vaatamata uskumatutele eluraskustele,» lisas Targo.