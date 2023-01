Zelenskõi rääkis väikeste õnnestumiste olulisusest

"Midagi, mida nad tahavad oma riigile demonstreerida, et edasi valetada, sest väidetavalt läheb kõik "plaani järgi". Meie ülesanne on kinkida Ukrainale õnnestumisi, saavutusi, olgugi väikseid, kuid võite iga päev Venemaa terroristide ja terrori üle," sõnas president.

"Iga allalastud droon, iga allatulistatud rakett, iga järgmine päev elektrivooluga meie inimeste jaoks ja minimaalsed seiskamisgraafikud – need on just sellised võidud. Ja meie sõjaväe iga samm rindel edasi, iga päästetud positsioon on just selline õnnestumine, mis on nüüd strateegilise tähtsusega," ütles riigijuht.