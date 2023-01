Zelenskõi sõnul on Venemaa taktikaks ukrainlaste kurnamine

«Selle Venemaa rünnaku eesmärk on kurnamine. Kurnatakse meie inimesi, meie õhutõrjet ja energiasektorit,» rääkis riigipea.

Zelenskõi sõnul on Ukraina aasta esimese kahe päeva jooksul alla tulistanud juba üle 80 Iraanis valmistatud drooni. Riigipea lisas, et lähiajal ilmselt rünnakute arv kasvab. Riigipea hoiatas ühtlasi, et ööd võivad lähinädalatel olla rahutud.