FOTOD ⟩ Mihhail Kõlvart andis Ukrainas Žõtomõris üle Tallinna annetatud liinibussid

Kõlvart avaldas lootust, et Tallinna saadetud liinibussid kui ka teised igapäevaelu korraldamiseks annetatavad esmatarbevahendid aitavad Žõtomõri elanikel sõjatalve üle elada.

«Ent praktilise abi kõrval on raskel ajal veelgi olulisem moraalne toetus, mis on selle visiidi peamine põhjus. Samas on ka meil Žõtomõrilt õppida kriisideks valmistumisel, näiteks elanike jaoks mõeldud teenuskeskuste loomine ja kohaliku omavalitsuse töö korraldamist kriisiajal,» märkis Kõlvart.