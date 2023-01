Aasta esimese tulesurma nõudis põleng Põlvamaal

Päästeameti valvepressiesindaja Roman Abubikirov sõnas, et elumaja kustutamisel leiti sealt ka põlengu tagajärjel hukkunud inimene. «Tulekahju väljakutse tuli 01.53 ja kustutati täielikult kell 07.17. Majaelanikku otsiti kolm tundi ja kell 04.38 leiti ta kahjuks surnuna.»

Pressiesindaja lisas, et uurimine on veel pooleli, aga esialgsetel andmetel on hukkunu 64-aastane Sergei, kes oli tõenäoliselt maja omanik.