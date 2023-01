Zelenskõi: Venemaa agressioonile on vaja lõpp teha sel aastal

President lisas, et just see annab selge signaali kõigile teistele Ukraina partneritele.

«Ja see on väga oluline, et taastada kõigi ukrainlaste turvalisus ja kõigi eurooplaste rahu. Just uue Ramsteini kohtumise eel on selline signaal ülimalt asjakohane. Peame Venemaa agressioonile sel aastal lõpu tegema ja mitte ühtegi asja enam kuskile edasi lükkama nendest kaitsevõimalustest, mis on võimelised kiirendama terroristliku riigi lüüasaamist,» rõhutas Ukraina president.