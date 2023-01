Detsembris paelusid piletiostjaid peamiselt muusikaüritused

Kõige rohkem pileteid müüdi Piletilevi keskkonnas The Weekendi festivalile pealkirjaga «After Hours til Dawn Tour». Järgnesid Koit Toome ja Noorkuu jõulukontserdid ja Depeche Mode´i «Memento Mori World Tour 2023».

Detsembris toimunud üritustel olid menukaimad Koit Toome ja Noorkuu jõulukontserdid, Viini Filharmoonia Straussi orkestri etteaste, «Someone Like You. The Adele Songbook», «Lumekuninganna» etendus, Comedy Estonia sügistuur 2022, Jõulujazz 2022, Valge Gospel 2022, jõuluetendus «Talvemeister» Elina Nechayeva ja Marko Matvere kontsert «Jõulukaart» ning Puuluupi kontsert «Suusahooaja avamine».