Teed on sõidujälgede vahel lumised ja kohati libedad

Pärastlõunal on teekatted Lääne- ja Lõuna-Eesti põhi-ja tugimaanteedel valdavalt kuivad või soolaniisked. Põhja-Eestis sajab paiguti lund, maanteed on sõidujälgede vahel lumised, kohati on pinnatuisku ning teed on libedaks muutunud.