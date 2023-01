Rakvere neiu juhtis Lõuna-Koreas telesaadet

Korea kultuuri vastu hakkas Korbe huvi tundma juba teismeeas, õppides iseseisvalt ära ka korea keele. «Olin vast 15-aastane, kui avastasin Korea popkultuuri, bändid ja draamad ning selle kaudu juba terve maa,» rääkis Korbe. «Ema-isa arvasid, et see huvi ei püsi, aga mina tundsin vastupidi. Eriti meeldis mulle korea keel. Otsisin internetist üles keeleõppimise kodulehed, tegin tasuta tunnid üksinda läbi ja see kujunes mulle hobiks.»