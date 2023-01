Uuring: 60% vastanutest toetab laste- ja peretoetuste tõstmist

Ühiskonnauuringute Instituut küsis inimestelt: «Kas Teie toetate perehüvitiste muutmise eelnõud, mille kohaselt tõusevad laste- ja peretoetused? Esimese ja teise lapse toetus on kavandatud tõusma 60 eurolt 80 euroni ning lasterikka pere toetus kolmanda lapse puhul 300 eurolt 650 euroni jah seitsmenda lapse puhul 600 eurolt 850 euroni.» 60 protsenti vastajatest ütles, et toetab eelnõud, 31 protsenti ei toeta ning 9 protsenti vastas «Ei oska öelda».

Kõikide suuremate erakondade valijate seas on eelnõu toetajaid rohkem kui vastaseid. Kõige enam toetavad laste- ja peretoetuste tõstmist EKRE (73 protsenti), Keskerakonna (72 protsenti) ja Isamaa (70 protsenti) valijad. Üle 50% on toetuste tõstmise pooldajate osakaal ka SDE (54 protsenti) ja Eesti 200 (53 protsenti) valijate seas.

Reformierakonna valijatest toetab eelnõud 47 protsenti ning vastu on 45 protsenti, seega toetajate osakaal jääb alla 50 protsenti, kuid see on suurem kui vastaste osakaal.