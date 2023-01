FOTOD ⟩ Kogume emotsioone, mitte keharasva: alanud aasta on Eestis liikumisaasta

«Loodan, et see aasta tutvustab kõigile erinevaid liikumisvõimalusi ning kõik leiavad endale meelepäraseima, et liigutada ja olla õnnelikum,» ütles Hartman ja avaldas lootust, et ametkonnad ja omavalitsused teevad edaspidi tihedamat koostööd, et Eestis saaks teoks liikumispööre.

Kultuuriministeerium on korraldanud kümnendi jooksul erinevaid teema-aastaid, kus on tõstatatud tõsisem valdkondlik teema – eelmisel aasta oli raamatukogude aasta, enne seda merekultuuri aasta ning laste ja noorte kultuuriaasta.

«Nüüd on siis liikumisaasta. Tõsine mure on, et Eesti inimesed liiguvad liiga vähe,» ütles Hartman Postimehele. «Liikumisaasta mõte on rääkida neist võimalustest, ka murekohtadest ja loodame kutsuda üles kõiki omavalitsusi mõtlema, kuidas tagada paremad liikumisvõimalused oma inimestele.»

Hartmani sõnul saame me kõik rohkem ära teha, et me liiguksime rohkem ja elaksime tervislikumalt. «Loodan, et liikumisaasta jõuab ka paljudesse omavalitsustesse, sest sündmusi on kavandatud palju. Mina lähen homme näiteks rahvamatkale Alutagusele ja Narva Äkke külasse, kuhu olen ka kutsunud inimesi loodusesse viit kilomeetrit kõndima,» rääkis minister.

Kultuuriministeeriumi juurde loodud SA Liikumisharrastuste Kompetentsikeskuse juhatuse liige Alo Lõoke ütes Postimehele, et liikumist ja liikumisharrastust on seni peetud n-ö pehmeks teemaks.