Zelenskõi: Ukraina toob iga päevaga terroristidele karistuse lähemale

«Praeguse seisuga on Ukraina saamas rohkem õhutõrjet ja rohkem soomusmasinaid – lääne tankid, rohkem relvi ja rohkem mürske. Rohkem energiat ja poliitilisi võimalusi. Ja see kõik tähendab rohkem kaitset ukrainlastele ja kõigile eurooplastele igasugustest Venemaa terrori ilmingutest,» ütles Ukraina president.

Riigipea lisas, et jätkab järgmisel nädalal diplomaatilist maratoni Ukraina varustamiseks kõige vajaminevaga võitluses Venemaa agressiooniga.

USA teatas, et reedesed rünnakud Ukrainas näitasid, et Venemaa presidendi Vladimir Putini välja kuulutatud õigeusu jõulurahu oli «küüniline trikk».

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price meenutas, et ta nimetas relvarahu koheselt küüniliseks, kui Putin sellest neljapäeval teatas.

«Ma arvan, et see hinnang on päeva jooksul kinnitust saanud,» tõdes Price.