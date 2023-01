Zelenskõi õnnitles Ukraina peresid õigeusu jõulude puhul

«Jõulude ajal ei tohi koristada ja prügi välja, aga me oleme kuradiga võidelnud ja prügi oma majast välja viinud juba üle 300 päeva järjest,» tõdes Zelenskõi.

«Toome seda võitu iga päevaga lähemale. Seisame võrdselt üksteise eest, külg külje kõrval. Iga päev. Me kaitseme oma maad, oma kultuuri, traditsioone ja usku. Nagu tegid meie kasakatest esivanemad. Ja nii tegid seda kõik nende järeltulijad ja meie armee ja meie rahva traditsioonide jätkajad,» rääkis president.

Zelenskõi sõnul uskusid ukrainlaste esivanemad, et jõulude eel laskuvad surnud sugulaste hinged taevast alla.

Ukraina president märkis, et ukrainlased on nüüd sunnitud murdma mõningaid traditsioone, et neid tulevikuks kaitsta.