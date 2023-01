Zelenskõi sõnul jätkuvad Luhanskis ja Donetskis rasked lahingud

«Kuigi enamiku linnast on okupantide rünnakud hävitanud, siis meie sõdurid tõrjuvad vapralt venelaste pidevaid rünnakukatseid. Soledar hoiab samuti rinnet. Kuigi hävingut on veelgi rohkem ja see on väga raske. Sellist maatükki nende kahe linna lähedal pole, kus okupandid ei annaks oma elusid Vene režiimi liidrite pööraste ideede eest,» jätkas Zelenskõi.