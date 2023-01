Stoltenberg kutsus taas üles suurendama toetust Ukrainale

«On võimatu öelda, millal ja kuidas sõda Ukrainas lõpeb. Kuid me teame, et enamik sõdu lõppeb läbirääkimiste laua taga. Tõenäoliselt ka see. See, mida ukrainlased läbirääkimiste laua taga suudavad saavutada, sõltub nende tugevusest. Seega, kui me tahame rahumeelset läbirääkimistega lahendust, kus Ukraina jääb iseseisva demokraatliku riigina Euroopas püsima, siis on kiireim viis selle saavutamiseks toetada Ukrainat. Relvad on tegelikult tee rahuni,» rääkis peasekretär.