FOTOD ⟩ Pevkur andis NATO üksuses teeninud mereväelastele üle missioonimedalid

NATO 1. alalise miinitõrjegrupi ülem kaptenleitnant Ott Laanemets märkis, et eelmine aasta oli üle ootuste tegus aasta terves NATOs ja ka miinitõrjegrupis. «Pärast Ukraina sõja algust aktiveeriti osa NATO reageerimisväest ja miinitõrjegrupp muutus sihtgrupiks operatsioonil Brilliant Shield. Kuigi kõik neli alalist mereväeüksust on nagu nimigi ütleb alaliselt merel ja valmis, oli huvitav jälgida kogu ülejäänud NATO valmidustaseme tõstmist ning oma miinitõrjegrupp sinna külge haakida,» rääkis ta.

Eesti on NATO 1. alalisse miinitõrjegruppi panustanud alates 2005. aastast nii staabilaevade kui miinijahtijatega ning mehitanud üksuse ülema ja staabi ametikohti. Miinijahtijaga panustatakse üksusesse iga-aastaselt, just möödunud neljapäeval läks selle ülesandega merele Eesti mereväe miinijahtija EML Admiral Cowan. Ülema ja staabiga on varem panustatud ühel korral aastatel 2016-2017.

Ühena neljast NATO merelise väejuhatuse alluvuses olevast laevade grupist on NATO 1. alaline miinitõrjegrupp (SNMCMG1) valmidusüksus, mis pakub miinitõrjealast kompetentsi ja mille ülesandeks on olla esmaste kiirreageerijate hulgas. Grupp koosneb peamiselt liitlasriikide miinitõrjevõimekusega laevadest ning osaleb erinevate riikide harjutustel ja suurõppustel.