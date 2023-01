«Ukraina asemel Aafrika.» Eesti arenguabi eksjuhile maksis ametikoha idasuuna hooletusse jätmine

Sihtasutust juhtis selle loomisest saadik kuni oktoobrini endine välisministeeriumi asekantsler Kadri Maasik. Pigem Exceli-inimesena iseloomustatava ametniku saamine asutuse juhiks, mis eeldab väga head poliitilist ja diplomaatilist tunnetust, tundus Postimehega suhelnud töötajatele algusest peale kummaline. «Sa pead suutma veenda teisi doonoreid, et sa oled maailma parim nende riikide abistaja. Ja vastupidi, sa pead abistatavaid riike veenma, et sina oled maailma parim abistaja. Ehk see on diplomaatia, mitte ainult raamatupidamislik töö.»