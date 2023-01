Soledari infrastruktuurist pole peaaegu midagi järel

«Vene okupandid on koondanud tohutud jõupingutused Soledari ründamisele Donetski oblastis, kuid linn hoiab end tänu Ukraina kaitsjatele. Soledari infrastruktuurist ei ole jäänud aga peaaegu midagi alles,» tõdes Kirilenko.

Kirilenko sõnul algasid päeva teisel poolel Bahmuti suunal veelgi ägedamad lahingud.

«Soledar on siiski praegu kõige kuumem koht. Nagu teate, koondas vaenlane oma jõupingutused väga oluliselt Soledari linnale. Okupantide ründerühmade arv on alates reedest alates väga märgatavalt kasvanud. Palgasõdurid üritavad linna pääseda. Kuid kõige äge võitlus jätkub ja sissetungijad tõrjutakse tagasi. See toimub tänu meie kaitsjatele,» rääkis sõjaväeametnik.

Kirilenko sõnul ei vasta tegelikkusele kõik need valed, mida okupandid on eelmise nädala lõpust saati levitanud, et väidetavalt on linn juba nende lipu all, nad on linna sisenenud ja liiguvad edasi.

«Aga see on tõsi, et kõige kuumem punkt on Soledar, mille infrastruktuurist pole praktiliselt midagi järel. Seal asuvad ainult kindlustused ja miinid, millest vaenlane üritab läbi pääseda. Aga väejuhatus teab see. Käsk on paigas. Kõik vajalikud meetmed alates ümbergrupeerimisest kuni lisajõudude saatmiseni on juba otsustatud. Lisajõude lisatakse vajadusel,» võttis sõjaväeametnik olukorra kokku.

President Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Ukraina väed peavad vastu «uutele ja veelgi karmimatele rünnakutele», mida okupandid korraldavad Soledarile ja Bahmutile.

«Ma tänan kõiki meie sõdureid, kes kaitsevad meie Bahmuti ja Soledari võitlejaid, kes peavad vastu sissetungijate uutele ja veelgi karmimatele rünnakutele,» sõnas president.

«Kõik on täielikult hävitatud ja kogu Soledari ümbrus on kaetud sissetungijate laipade ja mürsuaukudega,» ütles Ukraina liider.

Varem esmaspäeval teatasid Ukraina relvajõud, et tõrjusid Soledari vallutamise katse, kuid ägedad lahingud jätkuvad.