Keskerakond: vähktõve ravimite käibemaksu tuleb alandada

Fraktsiooni aseesimehe Kersti Sarapuu sõnul on väga kurb, kui paljud perekonnad peavad vastu võtma sõnumi, et nende lähedane on haigestunud vähki. «Loomulikult tehakse kõik, et see kuri haigus seljatada. Järjest rohkem arendavad teadlased uusi ravimeid, mis vähist paranemisele või eluea pikenemisele kaasa aitavad,» ütles Sarapuu.

Tema sõnul on kahjuks inimesi, kellele ei mõju haigekassa ravimite loetellu kuuluvad ravimid ning otsivad uusi alternatiive, tasudes nende eest krõbedat hinda. «Nende seas on ka osa vähihaigeid, kelle ravimid on ametlikud, arstide poolt soovitatud, aga kallid. Nendele peredele, kel ei ole võimalust ravimeid osta, tulevad appi vähiravifondid, kes on sunnitud inimesi aidates riigile käibemaksu maksma. Keskerakonna fraktsioon on seisukohal, et haigekassale tuleb anda õigus hüvitada vastavatele ühendustele annetuste eest ostetud vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimi käibemaks,» selgitas Sarapuu.

Eelnõuga soovitakse täiendada käibemaksuseadust uue viieprotsendilise vähendatud käibemaksumääraga ning selle järgi on valdkonna eest vastutaval ministril võimalik kehtestada määrusega nimekiri vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimitest, mis maksustatakse viieprotsendilise käibemaksumääraga. Samuti soovitakse eelnõuga anda haigekassale õigus hüvitada mittetulundusühingutele, sihtasutusetele või usulisetele ühendustele annetuste eest ostetud vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimi käibemaks.