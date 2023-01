XIII noorte laulu- ja tantsupeo «Püha on maa» piletid on nüüd müügil

Laulupeo kunstilise juhi Pärt Uusbergi sõnul on seekordse laulupeo puhul iseäranis huvitav, et kogu peo kava on lähtunud ühest ainsast Hando Runneli luuletusest, «Valgust!», peegeldades sellesse mitmetähenduslikku luuletusse kätketud väärtusi.

«Ühtlasi pärineb ka selle sama luuletuse esimestest ridadest XIII noorte laulu- ja tantsupeo nimi, «Püha on maa»,» selgitas Uusberg. Ta lisas, et laulupidu raamib omanäoline peegelvormis ühendkoori kava.

Kuna just tantsupeo pääsmeid on piiratud kogus, siis tasub pilet soetada eelmüügist, soovitab Toomla. Laulupeost osa saamiseks on võimalus valida lauluväljaku istekohtadega pingisektorite ning üldala piletite vahel.

Noorte laulu- ja tantsupeo piletite info on leitav Laulu- ja tantsupeo veebilehel laulupidu.ee. Piletite soodushindadega müük kestab mai lõpuni.