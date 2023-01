Peskov ütles, mida ta arvab Eesti plaanist minna Venemaa külmutatud varade kallale

«Arusaadav, et Eesti valitsus soovib selles valdkonnas viiemeheks saada ja luua mingisugust pretsedenti. Ükskõik milliseid meetmeid selles kontekstis ette võetakse, on need rahvusvahelise õiguse seisukohast täiesti tähtsusetud ja ebaseaduslikud,» lausus Peskov.