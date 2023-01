Vähiravi eelnõu kütab kirgi

Rahanduskomisjonis kritiseeris eelnõud riigikogu liige Jürgen Ligi (RE): «Iga erand tekitab kiusatuse luua uut erandit ja praeguse üheksaprotsendilise ravimite käibemaksu puhul on välja käidud idee hakata diferentseerima, milline haigus on tõsine, milline mitte.»

Samuti lisas Ligi, et meditsiini rahastatakse maksudest, mistõttu tuleb valida, milline rahakulutamine on efektiivne. Annetamine on annetaja vaba valik teha heategu neile, kellel muud lootust pole. Kui aga solidaarne meditsiinisüsteem täheldab, et patsiendi ravimine on liiga kallis, ei saa teha uut toetust nii, et osa raha läheks väikese kasuteguriga raviks. Lõviosa vähihaigetest saavad praegu siiski abi haigekassast.