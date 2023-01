Suvise noortepeo eelproovid juba käivad ja piletigi saab ära osta

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla rääkis ees ootava peo eilsel tutvustusel, et ettevalmistused algasid juba 2020. aastal ning nüüdseks on jõutud eelproovide ja piletimüügini. «Laulu- ja tantsupeo ettevalmistamisel on kolm suurt etappi. Kõik algab loomingulise etapiga – mõte, tunne, sõnum ja repertuaar tuleb kokku kasvatada,» selgitas Toomla. «Tuleb luua uusi seadeid ja tantse. See on pikk loominguline periood, mis kestab poolteist aastat. Samal ajal algab õppematerjalide ettevalmistamine ja õpetajate õpetamine. Rohkem kui aasta enne pidu hakkavad koorid laule õppima ja nüüd on käes aeg, mil õpitut asutakse üle Eesti ühtlustama.»