Lääne-Harju valda lisandus aastaga 600 elanikku

«Lääne-Harju vald on jätkuvalt üks kiiremini arenevaid omavalitsusi, mille kasuks räägib ka see, et siin on piisavalt ruumi nii elamiseks kui ettevõtluseks. Me töötame selle nimel, et kõik kodulähedased teenused oleksid mitte lihtsalt tagatud, vaid need oleksid ka tasemel. Oma inimeste ja keskkonna heaolu nimel me kvaliteedis mööndusi ei tee,» ütleb Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Vallavanema sõnul on tervitatav ka see, et uute elanike seas on väga erineva profiiliga inimesi, mis tähendab, et siinne elukeskkond läheb peale kõigile. «Oma osa on ka valda elama asunud Ukraina sõjapõgenikel,» lisab Saat.