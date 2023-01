Zelenskõi: Ukraina jaoks ei piisa NATO retoorikast "avatud uste" kohta

Zelenskõi tõi välja, et Euroopa Liidu (EL) kandidaadistaatuse saamine on hea näide konkreetsest Ukrainat motiveerivast otsusest.

«Me vajame konkreetseid samme edasi. Otsus tehakse Vilniuses. Ootame sel teemal väga jõulisi samme. Ootame midagi enamat, kui avatud uks. Sellised asjad näiteks on motiveerivad nagu Euroopa Liidu kandidaadistaatus. Et kõik see on tõsi, et meid ei toideta lubadustega, vaid meid nähakse võrdsena võrdsete seas. Euroopa Liiduga liitumise dialoogi avamine sel aastal motiveerib meid võitlema. Just nagu motiveeriksid edasiminekud Vilniuse tippkohtumisel,» seletas president.