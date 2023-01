USA teatel pole informatsiooni venelaste edu kohta Soledaris

Austin tegi vastavasisulise avalduse USA ja Jaapani julgeolekuküsimuste nõuandekomitee koosolekule järgnenud pressikonverentsil Washingtonis.

«Esmalt lubage mul alustada Soledari küsimusest ja sellest, kas venelased said selle kätte. Meil sellist informatsiooni pole,» rõhutas USA kaitseminister.

Pentagoni juhi sõnul käivad Soledaris väga rasked lahingud ning kontroll alade üle käib ägedas võitluses pidevalt ühe käest teise kätte.

«Oleme keskendunud sellele, et teha omaltpoolt kõik võimalik ja tagada, et ukrainlastel oleks oma suveräänse territooriumi edukaks kaitsmiseks vajalikud võimekused,» ütles kaitseminister.

Austin lisas, et suhtleb regulaarselt oma Ukraina kolleegiga.

Kaitseminister meenutas ta, et järgmisel nädalal toimub Saksamaal Ramsteini formaadis Ukraina kaitse kontaktrühma koosolek, millest võtab osa umbes 50 riiki. Kõigepealt räägitakse sellest, mida Ukraina praegu kõige enam vajab ja mida vajab, et saavutada edu tulevikus.

«Me toetame Ukrainat nii kaua, kuni seda vajatakse. Ja kõigest, mida ma näen meie liitlaste ja partnerite puhul kinnitab, et nemad tunnevad samamoodi. Seetõttu oleme oma jõupingutustes ühtsed,» toonitas Pentagoni juht.

Lahingud Ukraina Soledari linna ümbruses jätkuvad, hoolimata Vene erasõjafirma Wagner väidetest, et see on nende kätte langenud, kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

«Terroririik ja selle propagandistid üritavad teeselda,» et on saavutanud teatud edu Soledaris, ütles Zelenskõi oma igapäevases pöördumises.

«Lahingud aga jätkuvad,» kinnitas president.