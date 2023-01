Transpordiamet hoiatab: teed võivad kohati olla väga libedad

Varahommikul on teeolud suurematel riigiteedel erinevad. Teekatted Kesk-, Ida- ja Lõuna-Eestis on niisked või kergelt lumised, Lääne- ja Põhja-Eestis on märjad või lörtsisegused. Kõrvalteedel ja väiksema liikluskoormusega tugimaanteed üle Eesti on lörtsisegused või jäised. Lääne-Eestis sajab kohati vihma ja lörtsi, Ida-Eestis sajab lund ja kohati tuiskab.