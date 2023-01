Pikalt lisaraha oodanud ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas paneb ameti maha

Veebruarist tööd alustava Otsa sõnul on oluline tagada OJK sõltumatu töö õnnetuste uurimisel: «Loodan väga, et õnnetusi oleks võimalikult vähe ning et Eestit ei tabaks ükski suurem õnnetus. Euroopa Liidus ja Eestis on saavutatud kõrge ohutuse tase ning selle aluseks on õnnetuste sõltumatu uurimine. Selle kaudu saame selgeks nii võimalikud tehnilised probleemid, juhtimisvead ning saame tulevikus sarnaseid vigu vältida,» rääkis Ots.