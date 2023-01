Kristina Kallas: järgmises valitsuses peaks olema Põhjamaadega koostöö eest vastutav minister

«Põhjamaade koostöö toimib täna juba pool sajandit läbi rahvusparlamentide ametlike koostöövormide ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Eesti siht peaks olema nende koostööorganisatsioondega liitumine järgmise kümnendi jooksul,» leidis Kallas.

Tema hinnangul on Põhjamaid koostöösse põiminud ühised väärtused ja huvid. Eestit liidab Põhjamaadega kultuur ja ajalugu. On ka palju sarnaseid tasemeid: Eesti haridus on maailma tipus ja Eesti korruptsiooni tajumise indeks madalal.

«Põhjamaade koostöö keskendub kultuurile, heaoluühiskonnale, keskkonna teemadele, haridusele ja teadusele ning seda toetab ühine identiteet – keele- ja kultuuriruum ning väärtused nagu võrdsus, toimiv heaoluriik, vaba liikumine ja sõnavabadus,» kirjutas ta ja lisas, et need on ka Eesti väärtused. «Muutunud geopoliitilises olukorras on koostöö keskmeks ka julgeolek, eriti küberjulgeolek, kus Eestil on isegi rohkem õpetada kui õppida teistelt Põhjamaadelt,» märkis ta.

«Järgmises Riigikogus luuakse Põhjamaade koostöö grupp ning valitsuses on Põhjamaadega koostöö eest vastutav minister. Eesti teeb ametliku avalduse soovist liituda koostööga. See on Eesti 200 plaan,» lausus Kallas.

Paet: intensiivselt end peale suruda pole mõistlik

Urmas Paet Foto: Remo Tõnismäe

Eurosaadik Urmas Paet (RE) lausus Postimehele, et kui liituda Põhjamaade Ministrite Nõukoguga, siis on ennekõike vaja sellesse kuuluvate riikide ehk viie Põhjala riigi nõusolekut ja soovi võtta juurde uusi liikmeid.

«Seda teemat sai mõni aeg tagasi kombatud ning siis oli Põhjamaade Nõukogu hoiak, et nad ei soovi uusi liikmeid, vaid tahavad jätkata traditsioonilise Põhjamaade koostöö mudeliga. Seega on need riigid omaaegsest Eesti võimalikust huvist teadlikud ning intensiivselt end peale suruda pole mõistlik ega tulemuslik,» lisas Paet.

Ta rõhutas, et Eesti teeb Põhjamaadega igakülgset koostööd Euroopa Liidus, NATOs - peagi saavad Soome ja Rootsi ka NATO liikmeks, Läänemeremaade Nõukogus – praegu ilma Venemaata, kahepoolselt jne. Veel lisaks on lootust, et peagi on Eesti ka Arktika Nõukogus.