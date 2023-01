Rahvusooper Estonia himustab järjest suuremat tükki Tammsaare pargist

Estonia juurdeehitise probleem sai alguse riigikogust, mille kultuurikomisjon soovitas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja just rahvusooperi uut saali, ja seda praeguse hoone juurdeehitise näol. Häda on selles, et sobiv maa kuulub Tallinna linnale ja hõlmab osa Tammsaare pargist, mille uuendamisele kulutas linn mõne aasta eest kaks miljonit eurot. Eriti resoluutselt on parki ehitamise vastu nii linna kui ka riigi muinsuskaitseamet. Kõige tipuks kerkiks juurdeehitis UNESCO maailmapärandi hulka kuuluva vanalinna bastionide vööndisse.