Pentagoni teatel jätkuvad Soledari ümbruses ägedad lahingud

«Mis puudutab Soledari, siis me näeme Soledari ja Bahmuti ümber jätkuvalt intensiivseid ja raskeid lahinguid, mis on muidugi linnadele suhteliselt lähedal. Me ei saa kinnitada teavet Soledari hõivamise kohta Vene vägede poolt,» rõhutas kindral.